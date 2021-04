Policlinico di Bari: 38enne disegna mentre la operano per un tumore al cervello La donna è stata dimessa dopo una settimana di degenza (Di giovedì 8 aprile 2021) Francesco Signorelli ha guidato l’équipe che ha operato la 38enne. Al Policlinico di Bari l’intervento per un tumore al cervello, con tecnica innovativa e talmente non invasiva che la paziente, durante l’operazione, ha anche parlato con chi la operava ed ha pure disegnato. dopo una settimana di degenza la donna è stata dimessa. L'articolo Policlinico di Bari: 38enne disegna mentre la operano per un tumore al cervello <small class="subtitle">La donna è stata dimessa dopo una ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 8 aprile 2021) Francesco Signorelli ha guidato l’équipe che ha operato la. Aldil’intervento per unal, con tecnica innovativa e talmente non invasiva che la paziente, durante l’operazione, ha anche parlato con chi la operava ed ha pureto.unadila. L'articolodilaper unal Launa ...

