Perché Giulia De Lellis ha perso molti follower? Spunta un video

(Di giovedì 8 aprile 2021) Amata e seguita da milioni di utenti,Desi è resa spesso protagonista di alcune polemiche. La celebrità di Instagram, che recentemente ha debuttato nel film Genitori Vs Influencer, al fianco di Fabio Volo, ha sempre espresso la sua opinione. Talvolta haricevuto non poche critiche da parte del pubblico, che l’ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

_racconterodite : RT @myvibexzz: ?? Manifesting Giulia e Aka su “Safari”?? Perché sì ce lo meritiamo #amici20 - Cris09115400 : RT @myvibexzz: ?? Manifesting Giulia e Aka su “Safari”?? Perché sì ce lo meritiamo #amici20 - clarissalopetus : RT @micricosmo: Essere fan di Giulia significa chiedere una coreografia di neoclassico da novembre e sperare in una coreografia di hip hop… - brrr71251342 : RT @sangiosbrando: E COMUNQUE giulia protetta solo da sandro vecio che le fa chiudere il giubbotto perché non prenda freddo, e le tiene la… - Rahel28775001 : @_guess_who___ Tanto noi fan di Giulia siamo pessime, toxic... mentre loro sono quelli buoni e giusti?????? mi fanno t… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Giulia

Corriere della Sera

Non comprendopartiti come Lega e Fratelli d'Italia continuino a fare ostruzionismo in modo ... però, l' assessora provinciale all'Agricoltura,Zanotelli che in un post pubblicato su ...... i restyling su Compass,, Stelvio e Ducato; le versioni ibride Mhev di 500x, Compass, ... Uliano ha spiegato che il sindacato ha ' salutato con favore la nascita di Stellantis ,rappresenta ...