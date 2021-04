Pallavolo | Berruto saluta Pasinato | ' addio Michele'

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. - (Adnkronos) - ". In silenzio, come sempre. Da campione, come sempre". Così l'ex ct dell'Italvolley Maurol'ex nazionale azzurromorto oggi a 52 anni.

Roma, 8 apr. - (Adnkronos) - "Addio Michele. In silenzio, come sempre. Da campione, come sempre". Così l'ex ct dell'Italvolley Mauro Berruto saluta l'ex nazionale azzurro Michele Pasinato morto oggi a 52 anni. Mauro Berruto, ex ct della pallavolo e attualmente membro della segreteria del Partito Democratico con delega allo sport, è intervenuto in diretta.