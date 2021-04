Olesya non è Denise Pipitone: le scuse del conduttore russo agli italiani (Di giovedì 8 aprile 2021) Dmitry Borisov ha spiegato cosa è davvero successo nel suo programma e il motivo per cui i risultati del gruppo sanguigno su Olesya sono arrivati tardi Caso PipitoneLa notizia che Olesya potesse essere Denise Pipitone ha tenuto con il fiato sospeso tutta l’Italia, particolarmente la madre della piccola scomparsa. Piera Maggio ha sempre creduto che sua figlia fosse viva e lo conferma ancora oggi, continuando a cercarla. La somiglia visiva tra le due bambine e il particolare sulla stessa età aveva fatto ben sperare ma “il teatrino”, se così si può definire, non ha portato a nessun risultato, almeno per la Maggio. Olesya non è Denise e lo conferma il risultato del gruppo sanguigno arrivato troppo tardi nel nostro paese, motivo per cui anche il conduttore ... Leggi su formatonews (Di giovedì 8 aprile 2021) Dmitry Borisov ha spiegato cosa è davvero successo nel suo programma e il motivo per cui i risultati del gruppo sanguigno susono arrivati tardi CasoLa notizia chepotesse essereha tenuto con il fiato sospeso tutta l’Italia, particolarmente la madre della piccola scomparsa. Piera Maggio ha sempre creduto che sua figlia fosse viva e lo conferma ancora oggi, continuando a cercarla. La somiglia visiva tra le due bambine e il particolare sulla stessa età aveva fatto ben sperare ma “il teatrino”, se così si può definire, non ha portato a nessun risultato, almeno per la Maggio.non èe lo conferma il risultato del gruppo sanguigno arrivato troppo tardi nel nostro paese, motivo per cui anche il...

