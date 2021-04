M5S-Rousseau | scontro finale Ultimatum di Casaleggio | «O pagate i debiti o sarà rottura»

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il redde rationem tra M5S e associazioneè al punto di non ritorno. Prove ne sia l’di Davideai grillini: o saldate ientro il 22 aprile odefinitiva. Il bello è che tutto questo bendidiolo scrive sul Blog delle Stelle, la voce ufficiale del MoVimento. Alla base del contenzioso, come ormai noto, c’è la vile moneta. Una sorta di contrappasso per un movimento sospinto dalla retorica degli scontrini, dei rimborsi spese e delle restituzioni. Altri tempi. Ora, infatti, c’èche pretende il pagamento di circa 450mila euro di arretrati. A tanto ammonterebbero le quote non versate dai parlamentari morosi, sebbene vi contribuiscano soprattutto quelli che hanno lasciato Grillo e Di Maio proprio per intascati lo ...

...: senza composizione del contenzioso sulla gestione e sui crediti vantati dalla struttura, il 22 aprile prossimo si consumerà il divorzio definitivo con il. Senza nominare l'Associazione...... in teoria voce ufficiale del, ma sede di un vero e proprio ultimatum sul negoziato in corso da mesi senza successo con i vertici politici 'romani' del Movimento., che non ha fini di ...Rousseau lancia la raccolta fondi: "Siamo in seria difficoltà, molti M5s non versano le quote" La piattaforma Rousseau ha deciso di lanciare una raccolta fondi per far fronte alla "seria ...