LOL | Chi ride è fuori | parla Lillo | “Elio era il concorrente più temuto perché spiazza”

L'intervista video a Lillo, Ciro, Fru e Caterina Guzzanti, quattro dei dieci concorrenti di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show disponibile su Prime Video dal 1 aprile. Dal debutto del 1 aprile con le sue prime quattro puntate su sei, LOL: Chi ride è fuori è diventato un successo immediato di Prime Video, un instant cult che sta divertendo un'ampia percentuale degli utenti della piattaforma streaming di casa Amazon. Lo ha fatto grazie a un format originale giapponese che si basa su un'idea semplice ma efficace: dieci comici rinchiusi in un unico ambiente con lo scopo di far ridere i propri compagni d'avventura e un'unica regola difficile da seguire data la situazione, quella di non ridere a propria volta. Con Fedez alla conduzione, coadiuvato da Mara Maionchi.

