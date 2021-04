L’agente di Jorginho infiamma Napoli | “vuole tornare | sogna lo scudetto”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 aprile 2021)distrizza l’occhio alper un ritorno che sarebbe graditissimo dai tifosi azzurri. Il calciatore del Chelsea è reduce da una stagione troppo altalenante, le qualità non sono sicuramente in discussione ma in Premier League non ha trovato la giusta dimensione. Il brasiliano naturalizzato italiano può essere considerato anche un punto di riferimento per la Nazionale e l’obiettivo è quello di togliersi tante soddisfazioni nelle prossime competizioni. Ma persu altissimi livelli ha bisogno di ritrovare fiducia ed un ritorno nel campionato italiano non è da escludere. Il futuro diFoto di Mike Hewitt / AnsaSi potrebbero aprire scenari interessanti sul futuro del centrocampista, in particolar modo è calda la pista che porta al ritorno al ...