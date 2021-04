La polizia sta coi ristoratori ed è stanca di reprimere: “Solidarietà. Esasperazione comprensibile” (Di giovedì 8 aprile 2021) Il governo vara i Dpcm che tengono bar e ristoranti chiusi, poi tocca agli agenti di polizia andare a fare i controlli e, spesso con la morte nel cuore, dover applicare sanzioni o fare multe a chi, disperato, dice di non farcela più e prova comunque ad aprire. E tocca sempre agli agenti di polizia andare in piazza durante le manifestazioni dei ristoratori e dei commercianti disperati perché obbligati a stare chiusi e tirare avanti solo con alcune briciole di ristori. E così, dopo quasi un anno vissuto così, la polizia comincia a essere stanca di reprimere. Valter Mazzetti, segretario generale Fsp polizia di Stato, ha voluto quindi esprimere un pensiero nei confronti dei suoi colleghi e dei ristoratori fiaccati dalla crisi e dai provvedimenti ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 8 aprile 2021) Il governo vara i Dpcm che tengono bar e ristoranti chiusi, poi tocca agli agenti diandare a fare i controlli e, spesso con la morte nel cuore, dover applicare sanzioni o fare multe a chi, disperato, dice di non farcela più e prova comunque ad aprire. E tocca sempre agli agenti diandare in piazza durante le manifestazioni deie dei commercianti disperati perché obbligati a stare chiusi e tirare avanti solo con alcune briciole di ristori. E così, dopo quasi un anno vissuto così, lacomincia a esseredi. Valter Mazzetti, segretario generale Fspdi Stato, ha voluto quindi esprimere un pensiero nei confronti dei suoi colleghi e deifiaccati dalla crisi e dai provvedimenti ...

Advertising

NicolaPorro : Bellissimo pezzo di @DelpapaMax, che getta una luce su alcune controverse immagini di ?????????????????? ???? ??????????????, poi rim… - ThreeaPenny : RT @WestRaymond3: Un serial killer semina il terrore uccidendo un banchiere, un vagabondo e uno scapolo scozzese che vive in isolamento. Co… - WestRaymond3 : Un serial killer semina il terrore uccidendo un banchiere, un vagabondo e uno scapolo scozzese che vive in isolamen… - AScarfogliero : davanti al cordone della Polizia, resterà un simbolo del fallimento di questo Stato che sta perpetrando il crimine… - foxnet13 : Telefonata truffa, per sbaglio chiamano la polizia che sta al 'gioco' e ... -