La decisione del Governo per i mesi estivi (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Governo sta lavorando per concretizzare l'operazione Isole Covid Free a partire dalla fine di aprile. La decisione si basa sul modello Grecia. Estate 2021, Isole Covid Free: il piano per rilanciare il turismo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 8 aprile 2021) Ilsta lavorando per concretizzare l'operazione Isole Covid Free a partire dalla fine di aprile. Lasi basa sul modello Grecia. Estate 2021, Isole Covid Free: il piano per rilanciare il turismo su Notizie.it.

Advertising

giorgio_gori : Con Ottaviano #DelTurco siamo tutti in debito. Perché nessuno lo risarcirà del carcere e della gogna subìti a causa… - borghi_claudio : Da ex presidente non posso che applaudire l'ineccepibile decisione del Pres. Ostellari (infatti votata all'unanimit… - valeriafedeli : Dopo la decisione di uscire dalla Convenzione di Istanbul, nuovo atto di violenza istituzionale da parte del presid… - AngeloCiocca : RT @europapalia: 'Scusa non mi dispiace'. Questa l'essenza della risposta del presidente del Consiglio Ue #CharleMichel alle critiche alla… - 1ocram : RT @giorgio_gori: Con Ottaviano #DelTurco siamo tutti in debito. Perché nessuno lo risarcirà del carcere e della gogna subìti a causa di ac… -