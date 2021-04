Inter a +11, Conte prenota il "suo" impero (Di giovedì 8 aprile 2021) di Mattia Todisco Alla festa scudetto dell'Inter mancano sedici punti. Cinque vittorie e un pareggio nelle prossime nove partite, dopo averne infilate dieci con soli successi nel girone di ritorno. ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) di Mattia Todisco Alla festa scudetto dell'mancano sedici punti. Cinque vittorie e un pareggio nelle prossime nove partite, dopo averne infilate dieci con soli successi nel girone di ritorno. ...

Advertising

OptaPaolo : 11 - Romelu Lukaku è andato a segno in 11 delle 14 gare casalinghe giocate dall'Inter in questa Serie A. Tassa.… - capuanogio : 10^ vittoria di fila per l’#Inter 19^ nelle ultime 22 giornate (59 punti su 66) +11 sul #Milan Non la migliore ser… - Eurosport_IT : La Juventus ritrova la vittoria e ferma la corsa del Napoli, l'Inter vola a +11 dal Milan e vede lo scudetto... ????… - Danyinter91 : SVEGLIARSI A +11 CON MEZZO SCUDETTO CUCITO SUL PETTO. Grazie @Inter ???? - Danyinter91 : RT @essemg0819: 71 punti in 29 giornate, se ci penso stento a crederci. E rimango allibito da chi critica il gioco dell'Inter, dopo tutto q… -