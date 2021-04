“In spiaggia non fa un ca***”. Isola dei Famosi, Andrea Cerioli distrutto in poche parole. L’attacco è pesantissimo (Di giovedì 8 aprile 2021) Il reality show ‘L’Isola dei Famosi’ sta entrando sempre più nel vivo. La puntata dell’8 aprile non andrà in onda per lasciare spazio a ‘Supervivientes’, ma Ilary Blasi tornerà nuovamente protagonista da lunedì 12 aprile. Nuovi concorrenti sono pronti a sbarcare in Honduras e a meravigliare tutti. Resta invece incerta la presenza di Ignazio Moser, pare a causa di una forte gelosia della sua fidanzata Cecilia Rodriguez, che non sarebbe affatto felice di vederlo all’opera in questa trasmissione. Nelle ultime ore però a finire nel mirino è stato Andrea Cerioli. L’attacco durissimo è arrivato da una persona all’esterno, che dunque non si trova sull’Isola. Le parole usate contro l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ sono davvero pesantissime e apriranno enormi discussioni. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Il reality show ‘L’dei’ sta entrando sempre più nel vivo. La puntata dell’8 aprile non andrà in onda per lasciare spazio a ‘Supervivientes’, ma Ilary Blasi tornerà nuovamente protagonista da lunedì 12 aprile. Nuovi concorrenti sono pronti a sbarcare in Honduras e a meravigliare tutti. Resta invece incerta la presenza di Ignazio Moser, pare a causa di una forte gelosia della sua fidanzata Cecilia Rodriguez, che non sarebbe affatto felice di vederlo all’opera in questa trasmissione. Nelle ultime ore però a finire nel mirino è statodurissimo è arrivato da una persona all’esterno, che dunque non si trova sull’. Leusate contro l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ sono davvero pesantissime e apriranno enormi discussioni. ...

