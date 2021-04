Il Napoli è un caffè d’asporto | si raffredda e dopo che lo hai bevuto | ti chiedi che senso abbia

(Di giovedì 8 aprile 2021) Parliamoci chiaro: chi mai avrebbe voglia di scrivere qualcosa sulstamattina? Io no di certo. Ma posso scriverci intorno, circumnavigandolo, cercando di fare finta di niente, ma si può? Fare finta di niente, intendo,che la tua squadra perde una partita così importante? Forse sì. E poi era davvero una partita così importante? Lo scopriremo tra qualche settimana. A un certo punto è entrato Politano, e che strano, non ha inciso minimamente sulla partita, lui sempre così lucido, lui sempre a testa alta. Ho visto un calciatore correre da calciatore, l’ho visto correre accanto a un somaro e poi scherzarlo, più volte superarlo. E il somaro è un nostro terzino, e il calciatore è un attaccante della Juventus. La vaghezza con cui ieri sera Mertens e Zielinski si sono mossi in campo mi ha riportato ai miei primi tempi a Milano. S’alzava una nebbia ...

