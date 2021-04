Il danno e pure la beffa. Niente spese legali ai truffati dell’Inca-Cgil. Quasi 500 gli italiani raggirati in Svizzera

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 aprile 2021) Chiedi alla Farnesina un contributo per “a tutela collettiva dei cittadiniall’estero”? Rischi di ricevere l’elemosina di un “sussidio per indigenti”. Ne sa qualcosa Cosimo Covello, classe 1945, emigrante in. E con lui le altre vittime di Antonio Giacchetta (nella foto), il direttoredi Zurigo che tra il 2001 e il 2009 ha sottratto le prestazioni previdenziali di 480 connazionali:35 milioni di franchi svizzeri dirottati in buona parte su conti intestati al patronato. SENZA SCRUPOLI. Secondo i giudici elvetici che nel 2015 lo hanno condannato a nove anni per truffa, falso e appropriazione indebita, “con grande egoismo e senza il minimo scrupolo” ha sperperato 12 milioni in orologi di lusso, prostitute e cinque amanti. ...