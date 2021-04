Fusione nucleare, ENEA: gare vinte per il DTT sopra gli 85 milioni di euro (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Le gare vinte per la realizzazione per la realizzazione del Divertor Tokamak Test (DTT) – il progetto italiano per la Fusione nucleare promosso da ENEA, Eni e Consorzio CREATE – hanno superato quota 85 milioni di euro. A darne notizia è la stessa Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile che segnala inoltre che in questi mesi la compagine azionaria della DTT Scarl, la società che dovrà realizzare questa facility sperimentale unica al mondo, si è ampliata con l’ingresso di sei nuovi soci – INFN, Consorzio RFX, Politecnico di Torino, Università della Tuscia, Milano Bicocca e Roma Tor Vergata – cui a breve si affiancherà il CNR. L’investimento complessivo è di oltre 600 milioni di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Leper la realizzazione per la realizzazione del Divertor Tokamak Test (DTT) – il progetto italiano per lapromosso da, Eni e Consorzio CREATE – hanno superato quota 85di. A darne notizia è la stessa Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile che segnala inoltre che in questi mesi la compagine azionaria della DTT Scarl, la società che dovrà realizzare questa facility sperimentale unica al mondo, si è ampliata con l’ingresso di sei nuovi soci – INFN, Consorzio RFX, Politecnico di Torino, Università della Tuscia, Milano Bicocca e Roma Tor Vergata – cui a breve si affiancherà il CNR. L’investimento complessivo è di oltre 600di ...

