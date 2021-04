Empoli | quattro calciatori tornano negativi al Covid | subito reintegrati in squadra

(Di giovedì 8 aprile 2021) Buone notizie in casa. Il cluster che era divampato all’interno del grupponelle scorse settimane sta iniziando a rientrare con i primi casi di giocatori che sono guariti dal. Oggi altrisi sonozzati e sono stati, come ha annunciato il club sul sito ufficiale. “FC comunica che, a seguito degli ultimi controlli effettuati nella giornata di ieri,precedentemente positivi al-19 sono risultatie sono statinel gruppodopo aver svolto i controlli previsti dal protocollo per la regolare ripresa dell’attività agonistica“, si legge nel ...

Buone notizie in casa Empoli. Il cluster che era divampato all'interno del gruppo squadra nelle scorse settimane sta iniziando a rientrare con i primi casi di giocatori che sono guariti dal Covid. Ogg ...L'Empoli comunica che, a seguito degli ultimi controlli effettuati nella giornata di ieri, quattro calciatori precedentemente positivi al Covid-19.