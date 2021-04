Covid, nelle ultime 24 ore 2.537 positivi in Lombardia: a Bergamo 166 (Di giovedì 8 aprile 2021) Regione Lombardia comunica il bollettino quotidiano della situazione Covid nelle ultime 24 ore. I dati di giovedì 8 aprile sono: – i tamponi effettuati: 54.280 (di cui 36.447 molecolari e 17.833 antigenici) totale complessivo: 8.514.418 – i nuovi casi positivi: 2.537 (di cui 145 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 644.850 (+2.705), di cui 5.276 dimessi e 639.574 guariti – in terapia intensiva: 830 (-4) – i ricoverati non in terapia intensiva: 6.501 (-94) – i decessi, totale complessivo: 31.503 (+130) I nuovi casi per provincia: Milano: 675 di cui 256 a Milano città;Bergamo: 166; Brescia: 413; Como: 165; Cremona: 88; Lecco: 59; Lodi: 52; Mantova: 123; Monza e Brianza: 205; Pavia: 152; Sondrio: 59; Varese: 324. Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 aprile 2021) Regionecomunica il bollettino quotidiano della situazione24 ore. I dati di giovedì 8 aprile sono: – i tamponi effettuati: 54.280 (di cui 36.447 molecolari e 17.833 antigenici) totale complessivo: 8.514.418 – i nuovi casi: 2.537 (di cui 145 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 644.850 (+2.705), di cui 5.276 dimessi e 639.574 guariti – in terapia intensiva: 830 (-4) – i ricoverati non in terapia intensiva: 6.501 (-94) – i decessi, totale complessivo: 31.503 (+130) I nuovi casi per provincia: Milano: 675 di cui 256 a Milano città;: 166; Brescia: 413; Como: 165; Cremona: 88; Lecco: 59; Lodi: 52; Mantova: 123; Monza e Brianza: 205; Pavia: 152; Sondrio: 59; Varese: 324.

