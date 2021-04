Commercianti “in mutande in piazza”, sabato la catena umana per chiedere la riapertura (Di giovedì 8 aprile 2021) Continuano le proteste per le riaperture a Napoli. sabato 10 aprile, a partire dalle 11.45, i Commercianti hanno organizzato una catena umana che da piazza dei Martiri raggiungerà piazza Amedeo. Per mantenere il distanziamento sociale, sarà formata da una persona con le braccia tese e un paio di mutande (che già in questi giorni sono L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Continuano le proteste per le riaperture a Napoli.10 aprile, a partire dalle 11.45, ihanno organizzato unache dadei Martiri raggiungeràAmedeo. Per mantenere il distanziamento sociale, sarà formata da una persona con le braccia tese e un paio di(che già in questi giorni sono L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Commercianti mutande "Mutande in piazza", sabato a Napoli flash mob dopo le vetrine con slip e sneakers L'appuntamento è per sabato a Napoli, alle 12, in piazza Santa Caterina per un flash mob. Una catena di commercianti e di mutande che segue la protesta avviata da alcuni giorni nelle vetrine di tutta la regione. "La nostra categoria sta soffrendo questa assurda legge che ci obbliga a non riaprire - ...

Agli italiani piacciono le corna ... sono i proprietari di cinema, sono i tour operator o gli albergatori, sono i commercianti di quei ... Pizze che parlano, proteste in mutande, l'abuso totale del flash - mob anche solo come termine per ...

"Siamo in mutande": nuova protesta dei commercianti napoletani NapoliToday Riaperture Napoli, la catena umana dei commercianti sabato 9 aprile. Confcommercio: “Disperazione totale” Sabato 10 aprile, a partire dalle 11.45, i commercianti hanno organizzato una catena umana che da Piazza dei Martiri raggiungerà Piazza Amedeo. Per mantenere il distanziamento sociale, sarà formata da ...

M24 TV- La rabbia dei commercianti in piazza a Varese: «Fateci lavorare» VARESE - «Vogliamo tornare a vivere e a lavorare. Adesso basta. Così non possiamo più andare avanti». A parlare è Gino Savino, noto ristoratore di Busto Arsizio. Da lui e da Massimo Rogora, ambulante ...

