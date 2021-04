Cindy Vela | Vite al Limite | il momento più disgustoso del reality

Advertising

LiaColombo1 : Tutti pronti per vedere Cindy Vela stasera a #viteallimite? ???????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Cindy Vela

ViaggiNews.com

Com'è adessodi Vite al Limite? Quella che è stata definita la paziente più disastrosa del Dottor Now oggi è ancora in ...Com'è adessodi Vite al Limite? Quella che è stata definita la paziente più disastrosa del Dottor Now oggi è ancora in ...Momento disgustoso per Cindy Vela di Vite al Limite: ecco come sta adesso dopo il reality la donna e cosa è accaduto.L'episodio di Cindy Vela è stato uno dei più discussi di Vite al limite: la donna pesava quasi 300kg e non riusciva a muoversi da sola.