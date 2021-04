Ciampolillo fa alzare una collega con tutore alla gamba per parlare al microfono: polemica al Senato (Di giovedì 8 aprile 2021) Lello Ciampolillo, l’ex M5s ora nel Gruppo Misto, diventato famoso per aver votato in extremis a favore dell’ultima fiducia al governo Conte, torna a fare parlare di sé. E lo fa facendo scoppiare una nuova polemica che ricorda il “Sofa-Gate” di Ursula von der Leyen rimasta senza una sedia. Solo che in questo caso la sedia è stata sottratta. In Aula il Senatore ha fatto alzare una collega con un tutore alla gamba per prendere il suo posto e parlare al microfono. La scena è stata notata dal vice presidente del Senato, Roberto Calderoli, che ha censurato ufficialmente il comportamento di Ciampolillo prima e dopo l’intervento. “Poteva prendere un altro ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 aprile 2021) Lello, l’ex M5s ora nel Gruppo Misto, diventato famoso per aver votato in extremis a favore dell’ultima fiducia al governo Conte, torna a faredi sé. E lo fa facendo scoppiare una nuovache ricorda il “Sofa-Gate” di Ursula von der Leyen rimasta senza una sedia. Solo che in questo caso la sedia è stata sottratta. In Aula ilre ha fattounacon unper prendere il suo posto eal. La scena è stata notata dal vice presidente del, Roberto Calderoli, che ha censurato ufficialmente il comportamento diprima e dopo l’intervento. “Poteva prendere un altro ...

Advertising

HuffPostItalia : Ciampolillo in Senato fa alzare una collega con tutore per parlare al microfono: censurato - BeltramoPaolo : RT @HuffPostItalia: Ciampolillo in Senato fa alzare una collega con tutore per parlare al microfono: censurato - GMustacchi : RT @HuffPostItalia: Ciampolillo in Senato fa alzare una collega con tutore per parlare al microfono: censurato - PieraP4 : Asilo infantile anche in Senato!! ?????? Ciampolillo in Senato fa alzare una collega con tutore per parlare al microf… - brumas00 : RT @HuffPostItalia: Ciampolillo in Senato fa alzare una collega con tutore per parlare al microfono: censurato -