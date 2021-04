Cashback, altro che 1.500€: il premio finale è un altro (Di giovedì 8 aprile 2021) Cashback, in realtà il premio conclusivo non è di 1.500 euro. C’è una notizia passata in osservata per molti utenti… “Partecipo sperando in un bottino finale di 1.500€”, è questa la frase ricorrente pronunciata da tutti coloro che prendono parte al Cashback e in particolare al superCashback. La differenza, lo ricordiamo, è sostanziale: il primo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 8 aprile 2021), in realtà ilconclusivo non è di 1.500 euro. C’è una notizia passata in osservata per molti utenti… “Partecipo sperando in un bottinodi 1.”, è questa la frase ricorrente pronunciata da tutti coloro che prendono parte ale in particolare al super. La differenza, lo ricordiamo, è sostanziale: il primo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

davidelgaudio : RT @ildinolib: @LucaCapra67 Uno non esclude l'altro. Se poi contiamo che il cashback potrebbe anche essere in arrivo e finanziare i ristori… - JacSal93 : Chiedere di cancellare il #cashback senza confrontare i cambiamenti di abitudine e di gettito fiscale da un anno al… - ElisabettaGall7 : @Cate83236905 @ritafrediani Agli evasori non frega niente delle incentivazioni al pagamento elettronico: guadagnano… - ildinolib : @LucaCapra67 Uno non esclude l'altro. Se poi contiamo che il cashback potrebbe anche essere in arrivo e finanziare… - p_sergio95 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Il cashback è un ottimo strumento per incentivare le piccole aziende di paese, cial… -