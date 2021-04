Bologna | torna Mbaye Ancora differenziato per Tomiyasu

(Di giovedì 8 aprile 2021) Concluso l’allenamento del, la squadra rossoblu ha comunicato il report della seduta in vista del match contro la Roma.in gruppo, mentrefuori il giapponese: “A tre giorni dalla partita di Roma Ibrahimaha ripreso ad allenarsi con i compagni nella seduta tattica di questa mattina, conclusa con le prove di calci piazzati. Seduta differenziata per Takehiro”. Foto: Yahoo Sport L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Rodrigo Palacio che ha scontato la giornata di squalifica e Sinisa Mihajlovic può accennare un sorriso in vista della trasferta di domenica all'Olimpico contro la Roma , perché ...Oggi, di fronte alle nuove opportunità offerte dalle risorse del Next Generation Eu, sia parlare della possibilità di realizzare l'opera, dei costi e dei benefici, soprattutto per il rilancio ...Bologna, 7 aprile 2021 - Quasi un mese di ricovero, ma alla fine anche questa è andata. Gianni Morandi torna a casa. E un esercito di fan, compreso il reggimento che lo segue sui social, tira un ...Torna sotto i riflettori del campionato di serie A l'Allianz Trieste dopo il riposo forzato nell'ultima giornata per una volta di cinque partite che determineranno la postseason. A quota 22 punti e ...