Astrazeneca | Crisanti | “Rischio trombosi più alto viaggiando in aereo”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il vaccinoè tra i più sicuri che ci siano. A spiegarlo è il virologo Andrea, che cita anche un esempio statistico., il vaccino riceve una difesa importante da parte del noto virologo Andrea. Quest’ultimo afferma con sicurezza che “c’è piùdi incappare in unadopo un viaggio in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : Crisanti: 'AstraZeneca vaccino sicuro. Più pericoloso prendere l'aereo' - SkyTG24 : ? 'AstraZeneca è un vaccino tra i più sicuri al mondo' ? 'Se avessimo vaccinato le persone giuste avremmo meno dece… - Corriere : Crisanti: «Timori per Astrazeneca? Volare in aereo ha maggiori rischi di trombosi» - ugobonelli : Crisanti critica la scelta italiana e dice che ora la campagna vaccini è a rischio - tinas48 : RT @repubblica: Crisanti: 'AstraZeneca vaccino sicuro. Più pericoloso prendere l'aereo' -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca Crisanti

...fasce di popolazione" dice il direttore dell'Aifa Nicola Magrini mentre il virologo Andrea... Nei frigoriferi delle Regioni ad oggi ci sono almeno 1,8 milioni di dosi di. Per ...Vedi Anche: 'Vaccino tra i più sicuri. Trombosi? Più rischioso prendere l'aereo' Da una parte la sua ostinazione, dall'altra l'ansia di molti, in particolare di chi dall'Italia ...ROMA. Un’ammissione di debolezza. Andrea Crisanti è duro sulla decisione di somministrare AstraZeneca in via preferenziale agli over 60: «L’Italia si è allineata alla Germania, non ha esercitato nessu ...Nuova circolare del Ministero della Salute sul vaccino Vaxzevria, precedentemente denominato COVID-19 Vaccine AstraZeneca.