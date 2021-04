Xi a Merkel | Ue raggiunga una vera autonomia strategica

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il presidente cinese Xi Jinping mercoledì ha esortato Germania e Ue a compiere sforzi congiunti per proteggere e promuovere "lo sviluppo sano e stabile" della loro cooperazione per dare più certezza e ...

ANSA Nuova Europa

In una telefonata con la cancelliera tedesca Angela, Xi ha detto che lo sviluppo della Cina è stata un'opportunità per l'Ue, esortata "a esprimere un giudizio corretto in modo indipendente e a ...... fra i quali Emmanuel Macron, Angela, Boris Johnson e gli stessi Charles Michel e ... Spero che presto il maggior numero di vaccini possibilela popolazione', ha scritto su Twitter. ...PECHINO, 07 APR - Il presidente cinese Xi Jinping mercoledì ha esortato Germania e Ue a compiere sforzi congiunti per proteggere e promuovere "lo sviluppo sano e stabile" della loro cooperazione per d ...I leader di una ventina di paesi, fra i quali Emmanuel Macron e Angela Merkel, il presidente del Consiglio europeo ... Spero che presto il maggior numero di vaccini possibile raggiunga la popolazione" ...