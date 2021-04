Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 aprile 2021)7APRILE ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLACIRCONE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA VIA AURELIA DOVE PER LAVORI IN CORSO SI STA IN CODA IN DIREZIONEALTEZZA GRA SEMPRE CAUSA CANTIERI IN CORSO, VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE AI POSSIBILI DISAGI SULLA A12-TARQUINIA TRA SANTA SEVERA E CERVETERI IN DIREZIONEQUALCHE RALLENTAMENTO IN QUESTO CASO PER TRAFFICO ANCHE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO DA OGGI SONO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ...