Simona Izzo: «Svegliati amore mio, il successo e le polemiche» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Apparentemente è solo la storia di una mamma coraggio che si batte contro l'inquinamento prodotto da un'acciaieria, invece Svegliati amore mio, la serie di Canale 5 con Sabrina Ferilli, scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi ha innescato un dibatto acceso, cresciuto sui social con il classico «effetto valanga» fino a un'inattesa reazione di Arcelor Mittal. Alla vigilia della terza e ultima puntata, in onda mercoledì 7 aprile, è arrivata infatti la notizia che alcuni operai dell'Ilva di Taranto sono stati sospesi per aver condiviso su un gruppo Facebook un post con cui invitavano a seguire la fiction. «Siamo rimasti a bocca aperta e senza parole per questa situazione ma era giusto raccontare una storia che desse voce all'Italia che soffre», spiega la Izzo a Panorama.it.

