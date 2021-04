Sfida molto accesa tra Bayern e PSG: finisce 2-3 (Di mercoledì 7 aprile 2021) È stata una Sfida molto accesa quella tra Bayern Monaco e PSG che si sono Sfidate all’Allianz Arena in una partita senza esclusione di colpi. Il match è terminato 2-3, i parigini sono riusciti a strappare la vittoria ai Bavaresi che però non hanno mollato nemmeno un minuto. Ora le due squadre si ritroveranno nella gara di ritorno dove si deciderà chi accederà alle semifinali del torneo. Flick e Pochettino nel pre Bayern Monaco – PSG Sfida molto accesa tra Bayern e PSG, com’è andata la partita? I ritmi della partita tra Bayern Monaco e PSG si sono rivelati subito alti. Le due squadre dopo il fischio d’inizio hanno cominciato subito ad attaccare tanto che la formazione ospite ha sbloccato il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021) È stata unaquella traMonaco e PSG che si sonote all’Allianz Arena in una partita senza esclusione di colpi. Il match è terminato 2-3, i parigini sono riusciti a strappare la vittoria ai Bavaresi che però non hanno mollato nemmeno un minuto. Ora le due squadre si ritroveranno nella gara di ritorno dove si deciderà chi accederà alle semifinali del torneo. Flick e Pochettino nel preMonaco – PSGtrae PSG, com’è andata la partita? I ritmi della partita traMonaco e PSG si sono rivelati subito alti. Le due squadre dopo il fischio d’inizio hanno cominciato subito ad attaccare tanto che la formazione ospite ha sbloccato il ...

