SanPa | i figli di Vincenzo Muccioli querelano Netflix per diffamazione aggravata

Dopo l'uscita di SanPa: Luci e tenebre di San Patrignano, i figli di Vincenzo Muccioli hanno scelto di querelare Netflix per diffamazione aggravata riguardo a ciò che viene svelato nel documentario. I due figli di Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignano, hanno presentato una querela contro Netflix per il documentario SanPa, accusando lo streamer di diffamazione aggravata per il modo in cui è stato raccontato l'operato del loro defunto padre e per alcune allusioni riguardanti la sua morte. Ad oltre tre mesi di distanza dall'uscita di SanPa: Luci e tenebre di San Patrignano, il documentario Netflix

