Roma | Rosato | ' assurdo Pd non sostenga Calenda'

(Di mercoledì 7 aprile 2021), 7 apr. (Adnkronos) - "Sul candidato ac'è da discutere, per noi Carloè la scelta migliore che si possa fare. Di gran lunga la persona giusta per guidare e rilanciare la Capitale, sicuramente il migliore tra quelli in campo. Troviamoche il Pd non lo”. Lo dice Ettoredi Iv a Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "In politica prevale senso di responsabilità ... e anche loro segnalarono la necessità di un cambio di passo al Governo". Così Ettore Rosato di iv a Largo Chigi, il talk di ...