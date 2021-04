Raccoglie fiori di “zafferano bastardo” e ci cucina la pasta: muore avvelenato (Di mercoledì 7 aprile 2021) Durante una passeggiata nei prati intorno a casa, ricchi di fiori appena sbocciati in primavera, aveva raccolto dell’aglio selvatico con l’idea di usarlo come condimento per la pasta. Peccato che, ingannato dall’aspetto assolutamente simile, ha raccolto anche il colchico d’autunno, un fiore molto simile allo zafferano ma altamente velenoso. Così, un uomo di 61 anni di Travesio (Pordenone), è morto avvelenato poche ore dopo aver ingerito il colchico, o croco, conosciuto anche come “zafferano bastardo”, “falso zafferano” o “arsenico vegetale”. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Pordenone dove era stato ricoverato da alcuni giorni. Secondo quanto ricostruito, la scorsa settimana l’uomo aveva fatto una passeggiata nei prati attorno a casa per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Durante una passeggiata nei prati intorno a casa, ricchi diappena sbocciati in primavera, aveva raccolto dell’aglio selvatico con l’idea di usarlo come condimento per la. Peccato che, ingannato dall’aspetto assolutamente simile, ha raccolto anche il colchico d’autunno, un fiore molto simile alloma altamente velenoso. Così, un uomo di 61 anni di Travesio (Pordenone), è mortopoche ore dopo aver ingerito il colchico, o croco, conosciuto anche come “”, “falso” o “arsenico vegetale”. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Pordenone dove era stato ricoverato da alcuni giorni. Secondo quanto ricostruito, la scorsa settimana l’uomo aveva fatto una passeggiata nei prati attorno a casa per ...

