Piano banda ultralarga | oltre 4 200 cantieri aperti in Italia

(Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Dall’avvio operativo delUltra Larga sono in totale 2.002 i comuni in commercializzazione (271 in più rispetto a dicembre 2020), 904 i comuni collaudati positivamente (227 in più rispetto a dicembre 2020), 4.252 i(537 in più rispetto a dicembre 2020). E’ quanto emerge dalla relazione sullo stato di avanzamento del Progetto Nazionale BUL a cura di Infratel, la società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, che riporta i dati aggiornati a marzo 2021. L’importo cumulato dei lavori ordinati al Concessionario da inizioè pari a 1,4 miliardi di euro di cui 24,6 milioni di euro le risorse impegnate nel mese di marzo. Nel corso del primo trimestre 2021 sono stati consegnati da Open Fiber 248 progetti esecutivi FTTH a fronte di ...

Advertising

Asgard_Hydra : Piano Banda Ultralarga: i dati sullo stato di avanzamento anche di Open Fiber - FibraClick : ?? Stato #pianoBUL al 31 marzo 2021 ?? Consegnato il 29% dei progetti esecutivi previsti per il primo semestre ?? Pr… - SignorAldo : RT @Infratel_Italia: ?? Piano Banda Ultralarga: pubblicati i dati sullo stato di avanzamento al 31.03.2021. ??2.002 comuni in commercializzaz… - mondomobileweb : Piano Banda Ultralarga: i dati sullo stato di avanzamento anche di Open Fiber - francyungaro : RT @Infratel_Italia: ?? Piano Banda Ultralarga: pubblicati i dati sullo stato di avanzamento al 31.03.2021. ??2.002 comuni in commercializzaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano banda

Teleborsa

Dall'avvio operativo delUltra Larga sono in totale 2.002 i comuni in commercializzazione (271 in più rispetto a dicembre 2020), 904 i comuni collaudati positivamente (227 in più rispetto a dicembre 2020), 4.252 i ......larga Open Fiber: cosa sono i PCN. Ildi sviluppo fino al 2023 . Per ogni Comune sono stati previsti da Open Fiber da uno a quattro progetti: uno per il PCN, ove presente; uno per la ...(Teleborsa) - Dall’avvio operativo del Piano Banda Ultra Larga sono in totale 2.002 i comuni in commercializzazione (271 in più rispetto a dicembre 2020), 904 i comuni collaudati positivamente (227 in ...Secondo quanto riportato da MF il gruppo di Urbano Cairo, proprietario del Torino, ha raggiunto un accordo da 3 milioni euro con l’emittente streaming per per l’utilizzo della banda sul multiplex del ...