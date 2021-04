Olesya Rostova non è Denise Pipitone, i risultati del test del DNA (Di mercoledì 7 aprile 2021) Olesya Rostova non è Denise Pipitone: è ufficiale (o lo sarà a breve). A Mosca è già stata registrata la puntata della trasmissione che svelerà la verità: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. L’avvocato di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, ne è già a conoscenza. Ha ottenuto nelle scorse ore – a ridosso della registrazione del programma – i risultati del test del DNA e ha scoperto che quello di Olesya Rostova non coincide con quello di Denise. Ospite del secondo appuntamento della TV russa che ha reso la storia di Olesya Rostova un vero e proprio reality sarà l’avvocato di Piera ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021)non è: è ufficiale (o lo sarà a breve). A Mosca è già stata registrata la puntata della trasmissione che svelerà la verità:non è. L’avvocato di Piera Maggio, la mamma di, ne è già a conoscenza. Ha ottenuto nelle scorse ore – a ridosso della registrazione del programma – ideldel DNA e ha scoperto che quello dinon coincide con quello di. Ospite del secondo appuntamento della TV russa che ha reso la storia diun vero e proprio reality sarà l’avvocato di Piera ...

