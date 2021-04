“Ma cosa ti è successo?!”. Gemma Galgani, pianto a dirotto a Uomini e Donne per il cavaliere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Momento delicato a Uomini e Donne per Gemma Galgani. La dama torinese è ferita per il fatto che il cavaliere Riccardo non abbia provato nulla per lei durante la loro esterna e per le attenzioni che lui ha rivolto ad un’altra dama del Trono Over. Per Gemma si tratta di un’altra delusione in quanto pensava e sperava di conoscere meglio Riccardo. Nonostante i due siano usciti in esterna, da parte del cavaliere non è scattata la scintilla. Non solo: Gemma ha anche scoperto che Riccardo è interessato ad Isabella, e dopo la puntata c’è stato un duro confronto tra i due protagonisti del Trono Over. Da un lato Gemma ha rimproverato Riccardo per il suo comportamento, dall’altro Isabella ha fatto notare al cavaliere che sarebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Momento delicato aper. La dama torinese è ferita per il fatto che ilRiccardo non abbia provato nulla per lei durante la loro esterna e per le attenzioni che lui ha rivolto ad un’altra dama del Trono Over. Persi tratta di un’altra delusione in quanto pensava e sperava di conoscere meglio Riccardo. Nonostante i due siano usciti in esterna, da parte delnon è scattata la scintilla. Non solo:ha anche scoperto che Riccardo è interessato ad Isabella, e dopo la puntata c’è stato un duro confronto tra i due protagonisti del Trono Over. Da un latoha rimproverato Riccardo per il suo comportamento, dall’altro Isabella ha fatto notare alche sarebbe ...

