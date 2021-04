Live Juventus-Napoli 2-0 | Dybala torna in campo e raddoppia

Advertising

juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??… - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Viviamo insieme l'avvicinamento a #JuveNapoli! Con noi, Moreno #Torricelli ?? ?????? ??… - SkySport : Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #JuventusNapoli Alle 18:45 Su Sky Sport U… - ILOVEPACALCIO : LIVE #SerieA #JuventusNapoli 2-0/ #InterSassuolo 2-0. Super gol di #Dybala, in rete #Lukaku (VIDEO) - Ilovepalermo… - CalcioPillole : #JuventusNapoli live 2-0: Dybala entra e trova il raddoppio Segui la diretta su CIP ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Live Juventus

- NAPOLI 2 - 013' Cristiano Ronaldo (J), 73' Dybala (J)(4 - 4 - 2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado (69' McKennie), Bentancur, Rabiot, Chiesa; ...Commenta per primo Altra serata di quarti di finale in Champions League . Al Sanchez - Pizjuan di Siviglia il Porto di Sergio Conceicao , che ha eliminato laagli ottavi, attende il Chelsea di Thomas Tuchel , reduce dalla prima sconfitta in campionato, per 5 - 2, contro il WBA. I portoghesi devono fare i conti con due assenze importanti per ...80' - CAMBIO NELLA JUVENTUS: entra Arthur al posto di Chiesa! 79' - Il Napoli tenta di reagire e conquista un calcio d'angolo. Intanto è pronto un altro cambio per Pirlo. 76' - DOPPIO CAMBIO NEL ...Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score delle partite, recuperi. QUOTE E PRONOSTICO. L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Juventus Napoli, dunque possiamo subito andare a ...