L’Inter può avere un futuro americano (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Inter è ad un momento di svolta sotto il profilo societario, l’avventura di Zhang alla guida del club nerazzurro subirà comunque degli scossoni. Secondo quanto racconta l’edizione odierna di “Milano Finanza”, ci sarebbero due fasi nella progettazione della svolta societaria delL’Inter. Il club nerazzurro starebbe studiando un nuovo prestito di 250 milioni di euro che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 aprile 2021)è ad un momento di svolta sotto il profilo societario, l’avventura di Zhang alla guida del club nerazzurro subirà comunque degli scossoni. Secondo quanto racconta l’edizione odierna di “Milano Finanza”, ci sarebbero due fasi nella progettazione della svolta societaria del. Il club nerazzurro starebbe studiando un nuovo prestito di 250 milioni di euro che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

PierSciarra5 : @ansia_interista @ticoti70 @LouGirardiReal @Inter L'Inter non può tagliare nulla,è 3 mesi indietro,la rata di Hakim… - sensocritico2 : @FilippoGentilu2 @Matteo_003 @Bianconeri18977 @juventusfc Figurati, per loro vale solo l'espulsione di Pjanic di 3… - GioveAngelo : Il Real è più culo che anima. Gioca come l’Inter, ma può passare il turno #RealLiverpool - IMjnterista : @marcullo02 @milan_corner @NandoPiscopo1 L'inter non ci provò a prendere modric gratis? Ahah non fu realmente una i… - IMjnterista : @NandoPiscopo1 @marcullo02 Ma messi inter è ovvio che fosse una cazzata. Non c'erano minimamente le basi ahah. Su C… -