Liguria, dalle 18 i ristoratori riaprono per protesta: "E' questione di sopravvivenza"

Genova, 7 apr – A Genova e in Liguria dalle 18, andrà in "scena" una protesta particolare: i ristoratori rialzeranno le serrande e accenderanno le luci, sebbene i locali rimarrano chiusi in rispetto della normativa anti Covid. Anche l'asporto sarà interrotto: "Vogliamo solo lavorare", protestano.

Liguria, i ristoratori alzano le serrande

Siamo in piazza delle Erbe, il fulcro della movida nel centro storico di Genova, capoluogo della Liguria, dove i ristoratori hanno deciso di portare avanti questa "disobbedienza civile" nei confronti di una serie di Dpcm che ha portato intere famiglie e attività sul lastrico. Già a San Valentino, molti ristoratori genovesi avevano deciso di tenere aperti i propri locali. "Se devo ...

