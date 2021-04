Idrogeno verde: Enea coordina il progetto Prometeo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il progetto europeo Prometeo punta a ridurre i costi di produzione dell’Idrogeno verde a meno di 2 €/kg, combinando l’elettricità da fotovoltaico (o eolico) con il calore da solare a concentrazione Ridurre i costi di produzione dell’Idrogeno verde, a meno di 2 €/kg in prospettiva, grazie ad una tecnologia altamente efficiente che combina l’elettricità da fotovoltaico (o eolico), con il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ileuropeopunta a ridurre i costi di produzione dell’a meno di 2 €/kg, combinando l’elettricità da fotovoltaico (o eolico) con il calore da solare a concentrazione Ridurre i costi di produzione dell’, a meno di 2 €/kg in prospettiva, grazie ad una tecnologia altamente efficiente che combina l’elettricità da fotovoltaico (o eolico), con il… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Qualenergiait : #Idrogeno verde, competitività vicina: “batte il blu con FV a 30 euro/MWh” - Qualenergiait : Lettera aperta alla Commissione europea di 23 soggetti (tra cui Enel) per sostenere la produzione di #idrogeno escl… - egazette1 : RT @AndreaBallocchi: Finanza verde. Idrogeno a rischio per troppi limiti “verdi”? Sarebbe fuori perfino il fotovoltaico | e-gazette https:/… - AndreaBallocchi : Finanza verde. Idrogeno a rischio per troppi limiti “verdi”? Sarebbe fuori perfino il fotovoltaico | e-gazette… - FASIbiz : Il Parlamento chiede di dare concretezza alle misure incluse nel #RecoveryPlan per l’#idrogeno e di prevedere risor… -