Genova, insegnante in coma. AstraZeneca sospende la sperimentazione su bambini e adolescenti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le continue segnalazioni di reazioni avverse gravi al vaccino anti-Covid AstraZeneca hanno spinto l'Ema ad aprire una nuova, ulteriore fase di verifica sulla sicurezza del trattamento. I dubbi e le incertezze sul vaccino AstraZeneca tornano al centro del dibattito internazionale. In tutta Europa continuano a segnalarsi casi – rari rispetto al totale dei vaccinati, ma L'articolo proviene da Leggilo.org.

