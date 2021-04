Formula 1 | si pensa ad un tetto massimo per gli ingaggi

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Possibile unper gliin1. Hamilton e Verstappen lasciano il Motorsport? ROMA – La1 valuta la possibilità di inserire unper gli. Come riportato da SportMediaset, la Fifa e la Liberty Media sono in contatto per ragionare sull’ipotesi di mettere un limite per lo stipendio ai piloti. L’ipotesi è quella di stabilire ilintorno ai 25 milioni di euro per i due piloti titolari più le riserve. Soldi che quindi dovranno essere suddivisi ai tesserati. Mentre i bonus e i diritti di immagine dovrebbero essere esclusi dal tesso. Hamilton e Verstappen a rischio Una scelta che potrebbe mettere a serio rischio la presenza di Lewis Hamilton e Max ...

