F1 | la SF21 è un chiaro passo avanti | ma i podi saranno distanti nel Mondiale 2021

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Le modifiche del regolamento tecnico nelhanno costretto i progettisti delle monoposto di F1 a intervenire su quella percentuale di carico aerodinamico (10%) persa per via degli interventi sul fondo, volti a salvaguardare le mescole Pirelli. Pertanto, tutti si aspettavano un peggioramento evidente nelle prestazioni e ciò si è manifestato puntualmente nel corso delle qualifiche del GP del Bahrain: Da questa tabella si evince come la Ferrari sia stata la monoposto a “perdere meno” rispetto al 2020. Charles Leclerc, quarto con il crono di 1’29?678, ha girato più lento di mezzo secondo (+0?513) rispetto al suo tempo dell’anno passato (1’29?165), quando non andò oltre la 12ma posizione. CONFRONTI 2020-Max Verstappen (Red Bull): 1’27?678-1’28?997 (+1?319)Lewis Hamilton (Mercedes): 1’27?264-1’29?385 ...

