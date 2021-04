Evenepoel | un contratto record

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Festa basca al Giro dei Paesi Baschi. A vincere la seconda tappa è Alex Aranburu, che con un attacco nei 10 chilometri finali regala all'Astana il primo successo 2021 e ora tallona in classifica il ...

In attesa di riprendere a correre al Giro, Remco Evenepoel firma un contratto record: il 21enne fenomeno belga si è legato per le prossime cinque stagioni alla Deceuninck, con la quale ha già vinto ...