Ema, "nessuna restrizione per il vaccino Astrazeneca" (Di mercoledì 7 aprile 2021) È “possibile” un legame fra il vaccino Astrazeneca e gli “eventi molto rari” di trombosi cerebrale. “La maggior parte dei casi finora segnalati” all’Ema “si è verificata in donne di età inferiore ai 60 anni” ed “entro 2 settimane dalla prima dose” mentre l’incidenza dei casi sospetti dopo la seconda dose ”è limitata”. Tuttavia “non ci sono rischi generalizzati nella somministrazione del vaccino, quindi non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche per ridurre il rischio”. È l’esito delle analisi condotte dalla Agenzia europea per i medicinali che ha terminato gli studi sul vaccino prodotto dalla casa anglo-svedese degli eventi rari di trombosi cerebrale. Germania, Francia, Olanda, Svezia, Islanda e Finlandia hanno già deciso limitazioni di utilizzo del vaccino ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) È “possibile” un legame fra ile gli “eventi molto rari” di trombosi cerebrale. “La maggior parte dei casi finora segnalati” all’Ema “si è verificata in donne di età inferiore ai 60 anni” ed “entro 2 settimane dalla prima dose” mentre l’incidenza dei casi sospetti dopo la seconda dose ”è limitata”. Tuttavia “non ci sono rischi generalizzati nella somministrazione del, quindi non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche per ridurre il rischio”. È l’esito delle analisi condotte dalla Agenzia europea per i medicinali che ha terminato gli studi sulprodotto dalla casa anglo-svedese degli eventi rari di trombosi cerebrale. Germania, Francia, Olanda, Svezia, Islanda e Finlandia hanno già deciso limitazioni di utilizzo del...

