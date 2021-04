Draghi lavora a Recovery e Sostegni | preoccupa caso AstraZeneca

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Lazione per i possibili rallentamenti al piano vaccinale a causa della vicendasi accompagna alla necessità di fare presto per il nuovo decreto, la cui urgenza è stata ...

Per questo Marioha passato la giornata al lavoro, per preparare l'incontro di domani (alle 17) con le Regioni. Sul tavolo ci sarà il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma i governatori, ...Per questo Marioha passato la giornata al lavoro, per preparare l'incontro di domani (alle 17) con le Regioni. Sul tavolo ci sarà il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma i governatori, ...Lettera del sindaco cagliaritano al premier per risolvere la questione dolorosa dei circa 250 lavoratori dello scalo di Macchiareddu che attualmente sono in stato di disoccupazione: “Non possiamo spre ...La profonda crisi demografica ci impone la riforma radicale delle vetuste leggi sull’immigrazione, orientata a integrare i giovani stranieri. Programmare i flussi è possibile. Verso lo ius culturae. U ...