‘Dinner in the Sky’ a Benevento, aperte le prenotazioni: date, prezzi e menù (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento si prepara ad accogliere ‘Dinner in the Sky’, una nuova attività che si preannuncia anche come una attrazione unica nel suo genere. Arriverà nella splendida location di piazza Castello dal 9 al 11 luglio 2021 e permetterà ai clienti di godere viste panoramiche mozzafiato durante la consumazione. Sul sito di “Dinner in the sky” è già partita la caccia ai biglietti per assicurarsi la partecipazione a uno dei sei momenti in programma: brunch, pranzo (doppio appuntamento), apericena e cena (doppio appuntamento). I prezzi partono da un minimo di 89 euro fino a un massimo di 159 e gli eventi avranno una durata minima di 45 minuti fino a 1 ora e 15 minuti. Nello specifico si tratta di una struttura sospesa nell’aria, a 50 metri di altezza, mediante l’utilizzo di una piattaforma collegata ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutisi prepara ad accoglierein the, una nuova attività che si preannuncia anche come una attrazione unica nel suo genere. Arriverà nella splendida location di piazza Castello dal 9 al 11 luglio 2021 e permetterà ai clienti di godere viste panoramiche mozzafiato durante la consumazione. Sul sito di “Dinner in the sky” è già partita la caccia ai biglietti per assicurarsi la partecipazione a uno dei sei momenti in programma: brunch, pranzo (doppio appuntamento), apericena e cena (doppio appuntamento). Ipartono da un minimo di 89 euro fino a un massimo di 159 e gli eventi avranno una durata minima di 45 minuti fino a 1 ora e 15 minuti. Nello specifico si tratta di una struttura sospesa nell’aria, a 50 metri di altezza, mediante l’utilizzo di una piattaforma collegata ...

