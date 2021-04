Devozione a San Giuseppe: Preghiera del mattino del 7 Aprile 2021 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Mercoledì è giorno di Devozione a San Giuseppe, ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi 7 Aprile per offrire al Signore la nostra giornata. Chiediamo l’intercessione di San Giuseppe per iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Padre buono e Misericordioso, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Mercoledì è giorno dia San, ecco ladelda recitare oggi 7per offrire al Signore la nostra giornata. Chiediamo l’intercessione di Sanper iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Padre buono e Misericordioso, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

CiaoKarol : Padre Pio amava San Giuseppe: la sua devozione al custode della Chiesa, 6 aprile 2021 ? - CiaoKarol : Padre Pio amava San Giuseppe: la sua devozione al custode della Chiesa, 6 aprile 2021: Padre Pio da Pietrelcina ci… - TuttoH24 : La Pro Loco di Sant’Arpino, in occasione del ricordo del’antica festa Sant’Arpinese del Martedì in Albis dedicata a… - trionfoeterno : RT @eterea_naive: San Francesco, + 1226 'E quando Egli viene offerto dal Sacerdote sull'altare e viene condotto in qualche luogo, allora t… - geremia767 : RT @eterea_naive: San Francesco, + 1226 'E quando Egli viene offerto dal Sacerdote sull'altare e viene condotto in qualche luogo, allora t… -