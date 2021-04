Denise Pipitone | Piera Maggiodice sì ai russi | i dettagli sull’accordo

Advertising

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - Agenzia_Ansa : Il legale della mamma di Denise Pipitone: ottenuta la cooperazione dall'avvocato di Olesya. 'A questo punto parteci… - pomeriggio5 : ?? ULTIM'ORA sul caso Denise Pipitone Il conduttore del programma russo ha scritto: 'Quale sarà il vero nome di Ole… - memboditempesta : Se nn è la figlia devono solo fare casino con questa tv russa. Pensavo che trasmissioni di merda solo noi le avevam… - Unomattina : 'Denise Pipitone è il simbolo di tutti i bambini, scomparsi, rapiti, sfruttati e non può essere oggetto di spettaco… -

La giovane russa Olesya Rostova sarà? È la domanda che da giorni tiene col fiato sospeso i genitori Piera Maggio e Piero Pulizzi ma anche tutta Italia, tornata a seguire la vicenda ...Olesya Rostova, cominciano ad arrivare i primi risultati del Dna. Ora dopo ora è cresciuta l'attesa per l'esito della storia della piccola. Il programma 'Lasciali Parlare', in onda sul Primo Canale russo, nella puntata andata in onda martedì sera non ha affrontato il caso diche, con tutta probabilità, è rimandato ...Denise Pipitone, le ultime novità sul test del dna di Olesya Rostova. La tv russa tiene in pugno il caso diella misteriosa ragazza dell'est e non molla. Non vuole ...Lo ha detto ieri all’Ansa l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, il cui caso si è improvvisamente riacceso dopo la segnalazione della somiglianza della bambina ...