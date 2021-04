Come funziona il curriculum dello studente per la maturità 2021 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nasce il curriculum dello studente, un documento digitale preparato dal ministero dell’istruzione in vista del colloquio orale dell’esame di Stato e per l’orientamento di studenti e studentesse delle scuole superiori. Sarà diviso in tre parti relative all’istruzione, alle certificazioni e alle attività extrascolastiche. Verrà utilizzato a partire dalla prossima maturità. Il documento rappresenta un profilo dello studente o della studentessa, raccogliendone tutte le esperienze scolastiche ed extrascolastiche. In sede d’esame sarà presentato alla commissione, che ne terrà conto nella valutazione dell’elaborato e nello svolgimento del colloquio. Dopo l’esame il documento sarà integrato con i risultati della prova e con il diploma ufficiale e potrà essere ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nasce il, un documento digitale preparato dal ministero dell’istruzione in vista del colloquio orale dell’esame di Stato e per l’orientamento di studenti esse delle scuole superiori. Sarà diviso in tre parti relative all’istruzione, alle certificazioni e alle attività extrascolastiche. Verrà utilizzato a partire dalla prossima. Il documento rappresenta un profiloo dellassa, raccogliendone tutte le esperienze scolastiche ed extrascolastiche. In sede d’esame sarà presentato alla commissione, che ne terrà conto nella valutazione dell’elaborato e nello svolgimento del colloquio. Dopo l’esame il documento sarà integrato con i risultati della prova e con il diploma ufficiale e potrà essere ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora La partita tra #JuveNapoli potrebbe essere nuovamente rinviata. - CarloCalenda : Ma io non ho auto blu. Giro prevalentemente in motorino. Il punto è camminare per capire cosa funziona o non funzio… - borghi_claudio : @HariSel95300131 @emiliablu1 @BoniElisa1 @AntiPUDE @A_Gentili @RobertoBurioni @Sakko83 Guardi la ringrazio ma non f… - BigSasyBoy : @VincenzoDeLuca Un milione di famiglie che non sa come arrivare a fine mese oltre quelle che già erano in questa si… - Vattelapesca24 : @sabrina33545367 @Michele_Arnese @GuidoCrosetto Ma le persone in certe condizioni devono avere il vaccino a casa io… -