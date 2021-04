Cibo | Battistoni | “No messaggi su bottiglie di vino | ‘Nutriscore’ nemico dieta mediterranea”

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Il settore vinicolo “viene da un periodo di profonda crisi. Con la chiusura del reparto horeca, i vini, in particolar modo quelli pregiati, hanno subito un forte calo dei consumi. Non ci sono prodotti che in assoluto fanno bene o male, ma prodotti che assunti nella giusta quantità giovano anche alla salute“. Lo ha detto all’agenzia Dire il sottosegretario alle Politiche agricole di Forza Italia, Francesco Battistoni, a proposito del sistema di etichettatura sulle bottiglie di vino con messaggi ‘allarmistici’, sul modello dei pacchetti di sigarette.