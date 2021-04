Bari, un 14enne affetto da autismo è stato picchiato mentre giocava in spiagga (Di mercoledì 7 aprile 2021) . Un ragazzino autistico di 14 anni stava giocando sulla spiaggia di Bari, sotto gli occhi attenti di sua madre che aveva deciso di godersi insieme a lui e a un’amica il sole primaverile all’aperto. I suoi comportamenti ripetitivi, tipici dello spettro autistico, hanno però suscitato le attenzioni di un uomo che lo ha aggredito con un bastone. La donna ha denunciato l’accaduto su Facebook. Un ragazzino di appena 14 anni stava giocando su una spiaggia di Bari. Si divertiva a lanciare in acqua legnetti e pietre, ripetendo più volte lo stesso gesto. Per questo motivo è stato aggredito nonostante lo spettro autistico del quale soffre. A denunciare l’accaduto è stata la mamma con un post su Facebook e poi recandosi alla polizia. La donna si trovava in spiaggia insieme al bambino e a una collega per godere della bella giornata di inizio ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) . Un ragazzino autistico di 14 anni stava giocando sulla spiaggia di, sotto gli occhi attenti di sua madre che aveva deciso di godersi insieme a lui e a un’amica il sole primaverile all’aperto. I suoi comportamenti ripetitivi, tipici dello spettro autistico, hanno però suscitato le attenzioni di un uomo che lo ha aggredito con un bastone. La donna ha denunciato l’accaduto su Facebook. Un ragazzino di appena 14 anni stava giocando su una spiaggia di. Si divertiva a lanciare in acqua legnetti e pietre, ripetendo più volte lo stesso gesto. Per questo motivo èaggredito nonostante lo spettro autistico del quale soffre. A denunciare l’accaduto è stata la mamma con un post su Facebook e poi recandosi alla polizia. La donna si trovava in spiaggia insieme al bambino e a una collega per godere della bella giornata di inizio ...

