Bacchettava Sgarbi per la mascherina | multa per la sardina beccata alla festa con 6 amici

Ferrara, 7 apr — multa per la sardina «paladina delle norme anti Covid» scoperta ad assembrarsi durante un festino non consentito dai Dpcm. Si ingrossano le fila dei moralizzatori che in tema di rispetto delle misure anti Covid predicano bene, tuonando dal pulpito contro i trasgressori, fino a quando qualcuno non li becca a fare di peggio. E curiosamente appartengono sempre allo schieramento politico progressista: si veda, ad esempio, il deputato di Italia viva Luigi Marattin, che settimana scorsa è stato pizzicato a godersi un party in terrazza con la fidanzata e sei amici. La sardina ferrarese moralizzava Sgarbi ma faceva di peggio Stavolta è il turno della sardina ferrarese — ve le ricordate le sardine? Quelle a che a maggio 2020 denunciavano i gruppi Telegram di cittadini che si ...

