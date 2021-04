AstraZeneca: Johnson, rispetteremo indicazioni esperti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Boris Johnson ringrazia gli esperti dell'autorità sul farmaco britannica per l'aggiornamento "sui potenziali effetti collaterali estremamente rari" del vaccino anti - Covid di AstraZeneca e s'impegna ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Borisringrazia glidell'autorità sul farmaco britannica per l'aggiornamento "sui potenziali effetti collaterali estremamente rari" del vaccino anti - Covid die s'impegna ...

SkyTG24 : Uno stabilimento di Baltimora che produce i vaccini anti-Covid #Johnson&Johnson e #AstraZeneca avrebbe per sbaglio… - Blackskorpion4 : RT @petunianelsole: Ema: 'Sono stati segnalati tre casi di trombosi, simili a quelle di AstraZeneca, su 4,5 milioni di somministrazioni con… - ParcodiGiacomo : @AnnalisaAntoni6 @barbarab1974 E che dire del legame con l'aborto? Johnson & Johnson utilizza linee cellulari da fe… - Controleuro1 : @repubblica ASTRAZENECA under 60, PFIZER over 50, MODERNA over 40 e under 15, JOHNSON&JOHNSON perfetto per una spec… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: AstraZeneca: Johnson, rispetteremo indicazioni esperti -

